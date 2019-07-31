2019-07-31T10:53:11+03:00
Звезды

«Блондинка за штурвалом»: Шишкова «задержала» самолёт ради эффектного фото

Модель из Тюмени сфотографировалась в кабине пилота [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Блондинка за штурвалом»: Шишкова «задержала» самолёт ради эффектного фото«Блондинка за штурвалом»: Шишкова «задержала» самолёт ради эффектного фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало» - такое выражение можно применить к новой фотографии тюменской модели Алёны Шишковой. Девушка сделала снимок из кабины пилотов воздушного судна и подписала его: «Не понимаю, почему половина пассажиров покинули в этот момент борт».

Пользователи тут же отреагировали на фотографию блондинки и не поняли, почему не все пассажиры покинули борт.

- Когда я не нашла штурвал, другая половина пассажиров тоже вышла, - ответила Шишкова.

Алёна Шишкова за штурвалом самолёта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна Шишкова за штурвалом самолётаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Публикация Алёнки, как обычно, собрала массу комментариев. Подписчики странички девушки стали наперебой высказывать мнение, почему же пассажиры покинули борт. Публикуем самые невероятные из предположений:

- Потому, что они хотят жить! А те, которые не покинули – просто не увидели, что ты за сидишь за штурвалом.

- Потому, что ты стала страшная с такими зубами, сорри.

- Потому, что были трезвые.

- Потому, что у пассажиров не девять жизней, а одна.

- Потому, что это были немногие умные русские люди.

Впрочем, нашлись и те, кто не только высказывал предположение, но и подбивал клинья к одинокой блондинке. Например, «пикапер 80 lvl» из Сербии. Он позиционирует себя как «уникальный мужчина без вредных привычек, с доброи душои, морални цености и нетрогани цветок» и частенько пишет сообщения красивым девушкам. Алёне, вот, тоже «прилетело» (орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред.)

- Шишка ты красивая, милашка, но как то одинока и сидиш в соц сетах. Устала от одиночества? Хочеш узнать что такое любов? Заглани на мои страниц, и считаи что ты нашла свое счастя, своего мужика мечту) если не твои типаж, то подругам скажи, - пишет поклонник.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Алёна Шишкова сменила имидж для шоу «Форт Боярд». Там она познакомилась с певцом Олегом Майами и даже поползли слухи об их скорой свадьбе. Однако слухи оказались слухами – сердце девушки по-прежнему свободно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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