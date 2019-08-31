2019-08-31T11:36:21+03:00
Звезды

«Как будто у Хогвартса»: Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замке

Модель из Тюмени даже познакомилась с его «королём» [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Как будто у Хогвартса»: Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замке«Как будто у Хогвартса»: Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На днях модель из Тюмени, бывшая пассия Тимати Алёна Шишкова побывала в сказочном месте – деревне Хрящевка Самарской области, где находится огромный средневековый неоготический замок. По словам девушки, это было «случайное и удивительное путешествие в мир фэнтези», где состоялась её новая фотосессия.

- Чтобы сделать такие фото, не нужна больше виза в Европу! Пара часов на самолёте, ещё час на машине, и вы как будто у Хогвартса или в «Игре Престолов». Замок Гарибальди не является копией какого-то европейского замка. Это архитектурная фантазия! – написала на своей страничке в соцсети модель.

Фрагменты фотосессии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фрагменты фотосессии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алёна рассказала, что успела познакомиться с самим «королём замка» - Гарибальди Кузичкиным, в честь которого назван замок. По словам девушки, когда встретила его в первый раз – подумала, что это обычный местный из Хрящевки.

- Вообще, как, встретив обычного человека на улице, разглядеть, что он – король? – спрашивает подписчиков тюменка. – Всем советую побывать здесь, потому что это ещё один повод для гордости за нашу страну!

Пользователи остались в восторге и от замка, и от Алёны, и не преминули высказать в комментариях слова восхищения.

- Замок смотрится просто игрушечным на просторах русских полей. Хорошо, что хозяин пускает людей так близко к замку и не прячет такую красоту за забором. А клумбы и фонтан? Очень приятное место! И ресторан есть, и парковка. Так всё продумано. Надеюсь, туристы не сильно докучают самому Кузичкину и его семье, - отмечают подписчики.

На фоне замка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На фоне замка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, пока Алёна делала красивые фотки, на другом конце планеты её дочь Алиса вместе с отцом Тимати покоряла волны на доске для серфинга.

- Месяц привыкания к рифу (под ногами до него всего полтора метра) и каждый день тренировки, падения, «замывы». Как результат: старт со стенок, без пены и первые повороты по вектору волны. Рубрика: «Гордый Отец», - написал Тимати и выложил видеоролик.

timatiofficialtimatiofficial
Месяц привыкания к рифу (под ногами до него всего полтора метра) и каждый день тренировки, падения, замывы ... как результат: старт со стенок, без пены и первые повороты по вектору волны !!! Рубрика: Гордый Отец ))) cc: @dobbydigital
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ИСТОЧНИК KP.RU

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