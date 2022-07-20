Обвиняемый в изнасиловании и жестком убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени написал письмо президенту

Обвиняемый в изнасиловании и жестком убийстве 8-летней Насти Муравьевой тюменец написал письмо президенту. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменец Виталий Бережной, которого следователи обвиняют в изнасиловании и жестком убийстве 8-летней Насти Муравьевой, написал письмо президенту России Владимиру Путину. Его он также адресовал председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и генеральному прокурору Игорю Краснову. Подозреваемый в тяжком преступлении просит проверить проведенные экспертизы, а также снова пожаловался на действия полицейских – Бережной уверяет, что его пытали током.

В письме, которое оказалось в распоряжении редакции «Комсомольской правды» – Тюмень», говорится, что в результате первой экспертизы специалисты не нашли в препаратах, взятых с тела убитой школьницы, следов семенной жидкости. После второй – обнаружили постороннюю ДНК, но этого количества оказалось недостаточно для анализа. Однако, по словам предполагаемого убийцы и насильника, третья экспертиза, которую сделали уже в Москве через 2 с половиной часа после предыдущей, показала, что все нормально – такое количество ДНК достаточно.

Мужчина сообщает, что к письму прикладывает ответ тюменского аэропорта Рощино, в котором говорится, что в тот день с 14.30 до 17.00 из областной столицы в Москву никаких самолетов не вылетало. Виталий уверен – экспертиза сфабрикована.

«На протяжении всего предварительного расследования сотрудниками СУ СК России по Тюменской области и УМВД России по Тюменской области и г. Тюмени в отношении меня совершались незаконные действия, в том числе пытки электрическим током, оказание психологического давления с целью получения от меня признательных показаний», – также пишет тюменец. Кроме того, в письме говорится о «карманном адвокате», различных процессуальных ошибках в уголовном деле.

Напомним, следователи считают, что 30 июня 2021 года именно Виталий Бережной на площадке первого этажа жилого дома в районе Лесобаза увидел незнакомую ему Настю Муравьеву. Он обманул ее, заманив домой, где изнасиловал и убил. Сотрудники ведомства в свою очередь уверяют, что по уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности мужчины, который в день преступления находился в состоянии наркотического опьянения, к инкриминируемому ему преступлению.