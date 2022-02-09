«Два часа, больше 30 вопросов»: большая пресс-конференция Александра Моора. Главное

Подводим итоги большой пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора.

Подводим итоги большой пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора. Он отвечал журналистам местных изданий в онлайн формате. Всего было задано более 30 вопросов. Мероприятие продлилось два часа.

Семнадцатилетняя дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса: «У нее была температура несколько дней, небольшая слабость. У нас с супругой не было никаких сомнений в том, делать или нет. Защитить жизнь детей – это святое. Вакцинация подростков у нас проходит в добровольном порядке».

Объем экспорта тюменской продукции вырос в три раза по итогам 11 месяцев 2021 года, если сравнивать показатель с аналогичным периодом 2020 года. У Тюменской области наивысший уровень кредитного рейтинга по национальной шкале – прогноз «Стабильный». Таким образом, регион вновь подтвердил статус, который был получен до пандемии, в 2017 году.

В Тюменской области пока не будут отменять действующие ограничения из-за коронавируса: «Сложно предсказать, как ситуация будет развиваться. Мы про омикрон даже не знали несколько месяцев назад. Новых ограничений вводить не будем, отменять действующие не будем».

Александр Моор прокомментировал частые нападения собак на людей. Такие случаи нередко фиксируют и в Тюменской области: «Решить эту проблему можно, только установив законодательно чипирование или индивидуализацию домашних животных. Чтобы у владельцев была строгая ответственность. В любом случае это результат поведения хозяина. Нужно, чтобы они чувствовали ответственность. Тогда на улицах было бы меньше бесхозных животных. Эту цепочку надо законодательно отрегулировать».

Стало известно, когда запустят Боровскую птицефабрику после вспышки птичьего гриппа: «Сейчас важный этап – нужно нивелировать последствия птичьего гриппа. Набирают ход переговоры с поставщиками птицы, выбирают породу. Думаю, в феврале – марте все решения будут приняты. Мы об этом официально проинформируем».