Стало известно, когда запустят Боровскую птицефабрику после вспышки птичьего гриппа. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно, когда запустят Боровскую птицефабрику после вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил губернатор Тюменской области в ходе большой пресс-конференции.

– Сейчас важный этап – нужно нивелировать последствия птичьего гриппа. Набирают ход переговоры с поставщиками птицы, выбирают породу. Думаю, в феврале – марте все решения будут приняты. Мы об этом официально проинформируем, – заявил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на Боровской птицефабрике объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление было подписано 13 октября 2021 года.

«По результатам лабораторных исследований, в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопатогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения», – указано в сообщении.