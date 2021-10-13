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Общество13 октября 2021 18:56

На крупнейшей тюменской птицефабрике введен карантин

Причиной тому стал птичий грипп
Мария Толстихина
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Фото: Ольга Крыльцова

Фото: Ольга Крыльцова

Фото: Архив "КП"

На Боровской птицефабрике объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил Оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление подписано 13 октября 2021 года.

- По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопотогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения, - указано в сообщении.

Напомним, что только вчера зараженную птицу обнаружили в личном подсобном хозяйстве Ялуторовска.