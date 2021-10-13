На крупнейшей тюменской птицефабрике введен карантин

Фото: Ольга Крыльцова
Фото: Архив "КП"
На Боровской птицефабрике объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил Оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление подписано 13 октября 2021 года.
- По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопотогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения, - указано в сообщении.
Напомним, что только вчера зараженную птицу обнаружили в личном подсобном хозяйстве Ялуторовска.