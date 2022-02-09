Тюменский губернатор прокомментировал частые нападения собак на людей

Александр Моор прокомментировал частые нападения собак на людей. Фото: Вадим Бегун

Александр Моор прокомментировал частые нападения собак на людей. Такие случаи нередко фиксируют и в Тюменской области. Вопрос главе региона задали журналисты «АиФ – Западная Сибирь».

– Решить эту проблему можно, только установив законодательно чипирование или индивидуализацию домашних животных. Чтобы у владельцев была строгая ответственность. В любом случае это результат поведения хозяина. Нужно, чтобы они чувствовали ответственность. Тогда на улицах было бы меньше бесхозных животных. Эту цепочку надо законодательно отрегулировать, – заявил Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в поселке Голышманово под Тюменью хаски напала на двух детей – восьмилетнего Артура и Данила 2009 года рождения. Инцидент случился 23 июля 2021 года.

В этот день вечером мальчики играли с другими детьми. На суде родители сообщили, что собака выскочила внезапно, набросилась на Артура и укусила его за губу. В больнице у него случилась истерика. На Данила животное напало, когда он стал убегать – у него остались рубцы на руках и спине.

Однако, как «Комсомолка» также писала ранее, бездомные собаки стали реже кусать тюменцев. В прошлом году зарегистрировано 3 279 укусов, в 2020-м – 3 860.

– Отлов безнадзорных собак, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, производится МКУ «ЛесПаркХоз» только в тех случаях, когда от граждан поступают заявки на отлов именно этих особей по причине проявления ими немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, – отметили в департаменте городского хозяйства.