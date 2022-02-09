Тюменские дети после нападения хаски посещают психологов. Фото: Ольга Крыльцова

В поселке Голышманово под Тюменью хаски напала на двух детей – восьмилетнего Артура и Данила 2009 года рождения. Инцидент случился 23 июля 2021 года.

В этот день вечером мальчики играли с другими детьми. На суде родители сообщили, что собака выскочила внезапно, набросилась на Артура и укусила его за губу. В больнице у него случилась истерика. На Данила животное напало, когда он стал убегать – у него остались рубцы на руках и спине.

– Поскольку собака была не привита, обоим мальчикам в течение длительного времени ставили уколы. После происшествия дети стали раздражительными, несобранными, пугливыми, нарушился их сон, пищеварение, появилась боязнь собак. Оба ребенка посещали занятия у психологов, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд решил взыскать с владельца хаски 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решения суда вступили в законную силу, в апелляционной инстанции не обжаловались.