Бездомные собаки стали реже кусать тюменцев. Фото: Вадим Бегун

Бездомные собаки стали реже кусать тюменцев. В прошлом году зарегистрировано 3 279 укусов, в 2020-м – 3 860.

– Отлов безнадзорных собак, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, производится МКУ «ЛесПаркХоз» только в тех случаях, когда от граждан поступают заявки на отлов именно этих особей по причине проявления ими немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, – отметили в департаменте городского хозяйства.

В ведомстве сообщили, что количество заявок на отлов животных снижается с каждым годом. Так, в 2019 году поступило 4 330 заявок, в 2020-м – 3 669, а в 2021 году – 3 017. При этом в приют ежегодно попадает чуть более двух тысяч животных. Это говорит о ежегодном повышении эффективности отлова.

Отметим, что МКУ «ЛесПаркХоз» занимается отловом и содержанием животных без владельцев только на территории города Тюмени. Деятельность муниципального приюта на ул. Кедровой, 133 проверяется контролирующими органами.