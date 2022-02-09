В Тюменской области пока не будут отменять действующие ограничения из-за коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области пока не будут отменять действующие ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

– Сложно предсказать, как ситуация будет развиваться. Мы про омикрон даже не знали несколько месяцев назад. Новых ограничений вводить не будем, отменять действующие не будем, – сообщил Моор.

Решение о возможном продлении дистанта будет приниматься в пятницу, добавил губернатор.

Также стало известно, что в Тюменской области сформирован запас противовирусных средств

– Дефицита нет. Увеличения стоимости противовирусных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, не будет, их цена регулируется на госуровне, – уточнил Александр Моор.

Отметим также, что из бюджета Тюменской области на поддержку медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19, в 2022 году планируется выделить порядка 1 млрд 400 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 февраля 2022 года увеличилось на 2 802. Всего с начала пандемии ковид подхватили 123 127 человек.

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 178, это на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.