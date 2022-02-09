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Здоровье9 февраля 2022 10:19

Дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса

Об этом сообщил сам глава региона Александр Моор
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса.

Дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса.

Фото: Ольга Крыльцова

Семнадцатилетняя дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса. Об этом сообщил сам глава региона Александр Моор. Вопрос на большой пресс-конференции задали корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень».

– У нее была температура несколько дней, небольшая слабость. У нас с супругой не было никаких сомнений в том, делать или нет. Защитить жизнь детей – это святое. Вакцинация подростков у нас проходит в добровольном порядке, – отметил губернатор.

Он также сообщил, что когда ранее принимал решение, вакцинироваться ему самому или нет, то у него ни грамма сомнения не было в наших ученых: «Надо пытаться анализировать самому. 70% заболевших коронавирусом – невакцинированные. Вакцина помогает легче переносить это заболевание. Всегда есть недоверие к чему-то новому».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков. Их распределят по всем поликлиникам областной столицы, а также направят в амбулаторные учреждения региона.

– Вакцина разработана специально для подростков от 12 до 17 лет. Ее дозировка в 5 раз меньше, чем для взрослых. Дело в том, что у детей иммунный ответ лучше и этой дозы будет достаточно для выработки антител, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Кстати, вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа. Напомним, что вакцинация будет проводиться при наличии письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на проведение вакцинации.