Дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

Семнадцатилетняя дочь губернатора Тюменской области сделала вакцину от коронавируса. Об этом сообщил сам глава региона Александр Моор. Вопрос на большой пресс-конференции задали корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень».

– У нее была температура несколько дней, небольшая слабость. У нас с супругой не было никаких сомнений в том, делать или нет. Защитить жизнь детей – это святое. Вакцинация подростков у нас проходит в добровольном порядке, – отметил губернатор.

Он также сообщил, что когда ранее принимал решение, вакцинироваться ему самому или нет, то у него ни грамма сомнения не было в наших ученых: «Надо пытаться анализировать самому. 70% заболевших коронавирусом – невакцинированные. Вакцина помогает легче переносить это заболевание. Всегда есть недоверие к чему-то новому».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков. Их распределят по всем поликлиникам областной столицы, а также направят в амбулаторные учреждения региона.

– Вакцина разработана специально для подростков от 12 до 17 лет. Ее дозировка в 5 раз меньше, чем для взрослых. Дело в том, что у детей иммунный ответ лучше и этой дозы будет достаточно для выработки антител, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Кстати, вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа. Напомним, что вакцинация будет проводиться при наличии письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на проведение вакцинации.