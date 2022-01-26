В Тюменскую область поступила вакцина для подростков. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков. Их распределят по всем поликлиникам областной столицы Тюмени, а также направят в амбулаторные учреждения регионов.

– Вакцина разработана специально для подростков от 12 до 17 лет. Ее дозировка в 5 раз меньше, чем во взрослой вакцине. Дело в том, что у детей иммунный ответ лучше и этой дозы будет достаточно для выработки антител, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве отметили, что вакцинация начнется с подростков группы риска и тех, кто проживает или обучается в учреждениях закрытого типа. Напомним, что вакцинация будет проводиться с письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего и добровольного информированного согласия на проведение вакцинации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подпишет согласие на вакцинацию 17-летней дочери, как только «Спутник-М» поступит в регион. Об этом он сам сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия-24».