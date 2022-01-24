Губернатор Тюменской области собирается вакцинировать дочь от коронавируса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подпишет согласие на вакцинацию 17-летней дочери, как только «Спутник-М» поступит в регион. Об этом он сам сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия-24».

– Мы ожидаем в ближайшее время поступление вакцины для подростков от 12 до 17 лет включительно. Уже начали диалог с родителями в школах, потому что нужно родительское согласие, – рассказал глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области готовы к вакцинации подростков. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова. Она призвала родителей принять ответственное решение.

По информации ведомства, в области 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Чтобы сделать вакцину несовершеннолетнему, требуется письменное заявление его законного представителя и добровольное информированное согласие.