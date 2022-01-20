В Тюмени начнут прививать подростков, когда прибудет вакцина. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области готовы к вакцинации подростков. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова. Она призвала родителей принять ответственное решение.

По информации ведомства, в области 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Чтобы сделать вакцину несовершеннолетнему, требуется письменное заявление его законного представителя и добровольное информированное согласие.

– Подросткам с 12 до 15 лет согласие обязательно должно быть написано законным представителем, с 15 до 17 лет подросток может также сам написать согласие. А вот заявление для подростков с 12 до 17 лет включительно должно быть написано законным представителем, – пояснила Логинова.

По ее словам, тех детей, чьи родители примут решение сделать вакцинацию, начнут прививать, когда в регион прибудет первая партия вакцины.