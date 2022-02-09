Объем экспорта тюменской продукции вырос в три раза.

Объем экспорта тюменской продукции вырос в три раза по итогам 11 месяцев 2021 года, если сравнивать показатель с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор региона Александр Моор.

Он отметил, что у Тюменской области наивысший уровень кредитного рейтинга по национальной шкале – прогноз «Стабильный». Таким образом, регион вновь подтвердил статус, который был получен до пандемии, в 2017 году.

– Индекс промышленного производства стабильно растет. В 2021 году этот показатель составил 104,2% к уровню 2020 года. Промышленный рост в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств. Количество тюменских предприятий-экспортеров увеличилось на 20%, со 186 в 2020 году до 224 в 2021 году. При этом в малом и среднем бизнесе рост количества экспортеров 35%, – рассказал Александр Моор.

По его информации, Тюменская область четыре года подряд входит в десятку лидеров среди регионов России по обороту розничной торговли на душу населения. За 11 месяцев 2021 года этот показатель превысил 414 млрд рублей. Также она занимает первые места в Уральском федеральном округе по урожайности картофеля и пшеницы.