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Наука7 февраля 2022 10:27

Ученые из Тюмени создали методику для определения гаффской болезни

Для исследования они использовали рыбу, выловленную из зараженных озер
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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Ученые из Тюмени создали методику для определения «гаффской болезни». Фото - Зульфия Хучашева.

Ученые из Тюмени создали методику для определения «гаффской болезни». Фото - Зульфия Хучашева.

В Тюмени ученые разработали методику для выделения соединений, обуславливающих развитие симптомов опасной для жизни человека гаффской болезни, которой страдали жители Тобольского района в 2019 – 2020 годах. Для этого они выделили экстракты из тканей потенциально токсичных рыб. Это позволит им быстро делать биологические пробы для обнаружения случаев этой опасной болезни.

– Наиболее удобным как с технологической, так и с химической точки зрения является экстракт, который получаем методом извлечения компонентов тканей рыбы, выловленной в пораженных водоемах. Созданная и протестированная комбинация технологических приемов позволяет эффективно извлекать химические вещества в клетках, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» руководитель научного проекта, заведующий кафедрой биологической химии Тюменского ГМУ Евгений Калинин.

Кстати, для исследования биохимики использовали рыбу, которую выловили осенью 2021 года из озер Андреевское и Ишменевское, а в качестве контрольных образцов – рыбу того же вида, но из озер других районов Тюменской области (благополучных по гаффской болезни).

– До сих пор не установлены ни химическая природа токсина, ни способ диагностики этого заболевания. Мы намерены продолжить исследования и идентифицировать химические соединения, являющиеся причинами этой болезни, – заявила ассистент кафедры биологической химии Наталья Буслаева.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что сотни дохлых рыбёшек, всплывших на поверхность озера, и зелёную слизь наблюдали жители села Ачиры, которая находится в Тобольском районе Тюменской области. В 2019 году году здесь зафиксировали гаффскую болезнь, а теперь пришла новая напасть.

Ранее врачи тюменской областной клинической больницы № 1 выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни. Долгое время они находились в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что в конце октября в токсикологическое отделение областной больницы № 1 поступили 10 человек. Все они проживали в Ачирах. Небольшой населенный пункт отрезан от «большой земли» реками и озерами. Добраться до него в зимний период можно только вертолетами. Благодаря этому специалистам удалось вовремя распознать заболевание и найти его источник.

СПРАВКА «КП»

Гаффская болезнь является остропротекающей и развивается при употреблении в пищу рыбы и ракообразных. С 1924 года, когда заболевание было описано впервые, зафиксировано более 100 случаев его вспышек в разных странах. При заболевании прежде всего страдают скелетные мышцы, а смертельные исходы происходят по причине острой почечной недостаточности.

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