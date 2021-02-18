В тобольской деревне, где вновь зафиксировали вспышку гаффской болезни, взяли пробы почвы и воды

В тобольской деревне, где вновь зафиксировали вспышку гаффской болезни, взяли пробы воды и почвы. Фото - "Тобольский муниципальный район" в ВК.

В тобольской деревне Ишменева, где вновь зафиксировали вспышку гаффской болезни, взяли пробы воды и почвы. Местным жителям подвезут чистую воду.

– Рыбу из Ишменëвского озера направили для исследований в областной центр ветеринарии. Специалисты будут работать с ней в течение двух недель. Сотрудники Центра ветеринарии в Тобольске обошли домовладения в деревне Ишменëвой, провели беседу с жителями. Ветеринары настоятельно рекомендуют населению не употреблять в пищу местную рыбу и не кормить ею домашних животных, – сообщили в администрации Тобольского района.

В ведомстве также отметили, что пробы воды, почвы, растительности и рыбу из Ишменëвского озера исследуют в Тюмени. Биоматериал отправили в Центр гигиены и эпидемиологии. В течение десяти дней специалисты будут делать анализ на микробиологию, паразитологию, токсикологию. Аналогичные исследования проводят и с пробами, взятыми 15 февраля на озере Андреевском в Ачирах. Также стало известно, что жителям будут подвозить чистую воду.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что малоизученная гаффская болезнь, которая бушевала в Тобольском районе Тюменской области полтора года назад, вернулась. Два жителя местной деревни Ишменева госпитализированы с возможными признаками этой неинфекционной заразы (болезнь не передается от человека к человеку).

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