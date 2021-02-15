Двух жителей Тюменской области увезли в больницу с признаками малоизученной гаффской болезни

Употребление рыбы - одна из причин заражения гаффской болезнью Фото: Татьяна Коркина

Похоже, малоизученная гаффская болезнь, которая бушевала в Тобольском районе Тюменской области полтора года назад, снова вернулась. Два жителя местной деревни Ишменева госпитализированы с возможными признаками этой неинфекционной заразы (болезнь не передается от человека к человеку, - прим. ред.).

Информацию о том, что два человека сейчас находятся в больнице, подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. С подозрением на гаффскую болезнь доставили двоих пациентов в приемное отделение Областной больницы №3.

- Сейчас пациентам проводят комплексную диагностику. На момент осмотра их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Окончательный диагноз установят по итогам всех исследований, на которые потребуется некоторое время, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Новость о госпитализации людей появилась в одном из городских пабликов во «ВКонтакте». По словам местных жителей, двоих человек срочно забрали в больницу сегодня, 15 февраля. Причем рыбу из озера Андреевского, где рыбалка запрещена как раз-таки из-за возможной инфекции, они не ели. Перед этим в деревне погибли четыре собаки.

Напомним, в октябре в 2019 году в селе Ачиры Тобольского района госпитализировали несколько человек с подозрением на «гаффскую болезнь». Это редкое заболевание поначалу похоже на пищевое отравление. Но позднее начинаются боли в мышцах, судороги, а потом могут отказать почки и печень. Болезнь может закончится смертью, но лишь в 1-2% случаев. Однако позже врачи усомнились в диагнозе, которую поставили тоболякам после употребления рыбы, но через некоторое время болезнь подтвердилась. После того, как зараза отступила, из клиники выписали последних пациентов. Летом 2020 года озеро под Тобольском, где бушевала гаффская болезнь, покрылось зелёной слизью и дохлой рыбой.