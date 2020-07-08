2020-07-08T21:53:05+03:00
Происшествия

Озеро под Тобольском, где бушевала гаффская болезнь, покрылось зелёной слизью и дохлой рыбой

Есть вероятность, что это естественные процессы природы, а не рука человека [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Озеро под Тобольском, где бушевала гаффская болезнь, покрылось зелёной слизью: рыба погибла. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)Озеро под Тобольском, где бушевала гаффская болезнь, покрылось зелёной слизью: рыба погибла. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)
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Сотни дохлых рыбёшек, всплывших на поверхность озера, и зелёная слизь повсюду – такую картину сейчас наблюдают жители села Ачиры, что в Тобольском районе Тюменской области. В прошлом году здесь зафиксировали гаффскую болезнь (неинфекционная зараза, которая не передаётся от человека к человеку), а теперь пришла новая напасть.

Озеро Андреевское покрылось зелёной слизью. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Озеро Андреевское покрылось зелёной слизью. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

О массовой гибели рыбы и диковинном цвете воды рассказала в социальных сетях местная жительница, Зульфия Хучашева. Она опровергла слухи о том, что жители Ачир хотят выбраться из этого, в буквальном смысле, «болота» и переехать поближе к цивилизации, но с озером надо что-то делать.

Озеро вблизи. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Озеро вблизи. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Зелёная слизь портит весь пейзаж. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Зелёная слизь портит весь пейзаж. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Раньше ачирская рыба высоко ценилась даже за пределами региона, но из-за последних событий жителям пришлось резко менять источники дохода и переходить, к примеру, на ягоды.

- Деревня не вымирает! Никто выселяться не думает, в деревне много молодых семей, строят дома, деревня процветает, много молодёжи, любят свой родной край и дорожат родным местом! – рассказывает Зульфия.

Дохлая рыба валяется даже на берегу. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Дохлая рыба валяется даже на берегу. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Может, деревня и не вымирает, зато массово вымирает рыба. У местных жителей ситуация вызывает опасение, ведь гибель рыбы и мерзкая слизь могут отравить реку Алымку, которая вытекает из озера.

Вот так выглядит озеро сейчас. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Вот так выглядит озеро сейчас. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Озеро стало похоже на болото. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Озеро стало похоже на болото. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Причину гибели рыбёшек и появление слизи предстоит выяснить Россельхознадзору. Однако есть вероятность, что это естественные процессы природы, а не рука человека.

Рыба всплыла на поверхность. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Рыба всплыла на поверхность. Фото: Зульфия Хучашева (Типичный Тобольск)

Напомним, после вспышки гаффской болезни специалисты Роспотребнадзора запретили местным жителям ловить рыбу из-за её токсичности. После проведённых тестов в начале лета 2020 года, ситуация в корне не изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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