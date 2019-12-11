Гаффская болезнь отступила. Из тюменской больницы выписались последние пострадавшие

Врачи тюменской областной клинической больницы № 1 выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни. Долгое время они находились в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в конце октября в токсикологическое отделение областной больницы № 1 поступили 10 человек. Все они проживали в отдаленном поселке Ачиры Тобольского района. Небольшой населенный пункт отрезан от «большой земли» реками и озерами. Добраться до него в зимний период можно только вертолетами. Благодаря этому специалистам удалось вовремя распознать заболевание и найти его источник.

– Медики диагноз ставили по совокупности клинической картины и эпидемиологической ситуации, заключающейся в гибели домашних животных и водоплавающих в озере, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Было отмечено, что при гаффской болезни поражаются разные органы и системы организма. Поэтому требуется комплексный подход в лечении. Пациентам с легкой степенью тяжести заболевания врачи-токсикологи проводили специальную терапию. Спустя неделю, 29 октября, шесть пациентов были выписаны из больницы после успешного лечения.

Долгая комплексная терапия ждала самых тяжелых пациентов, которые долгое время находились в реанимации. Одного из зараженных гаффской болезнью пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и искусственной почке.

Всего две недели назад один из жителей Ачиров был переведен для оказания восстановительной помощи в областной лечебно-реабилитационный центр. Сейчас он готовится к выписке в удовлетворительном состоянии. Чуть раньше в удовлетворительном состоянии была выписана из первой областной больницы женщина, но ей придется еще долго восстанавливаться после болезни.

СПРАВКА «КП»

В Тюменской области редкая болезнь дает о себе знать не впервые: похожая ситуация была в 2000–2001 годах. Тогда заболели жители деревень Нариманово, Салаирка, которые расположены на берегах озер Тарманской системы. В больницу тогда попали 32 человека. Смертельных случаев не было.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что семья из села Ачиры Тобольского района съела выловленную рыбу и попала в больницу с диагнозом «гаффская болезнь». Это остропротекающее заболевание, которое возникает среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. От человека к человеку болезнь не передается, никакой опасности для окружающих нет.