В тюменскую деревню, где обнаружили редкую болезнь, завезли больше двух тонн продуктов питания

Жителям деревни Ачиры, где в конце октября обнаружили гаффскую болезнь, привезли продукты. Ранее им запретили ловить рыбу, которая была основой их рациона питания. Теперь в деревенский продуктовый магазин вертолетом направили молочную продукцию, яйца, мясоколбасные изделия, овощи, фрукты, консервы, соки, бакалею. В общей сложности в Ачиры доставили более 2,5 тонн продуктов питания.

В Ачирах сегодня проживает на постоянной основе около 130 человек, и никто из них больше не жаловался на плохое самочувствие из-за гаффской болезни. Однако, чтобы исключить все риски, людям предложили заменить рацион питания. При этом, как отметил глава Тобольского района Юрий Батт, население деревни даже без ловли рыбы в Андреевском озере Тобольского района не голодает. Так что потребности ходить каждый день в магазин у жителей нет - такова ментальность жителей Заболотья, заметил он.

В Ачиры доставили более 2,5 тонн продуктов питания. Фото ТК "Тюменское время"

- Все продукты длительного хранения - мука сахар, соль, масло - они приобретают себе хотя бы на полгода. И те запасы, которые у них дома есть, позволяют им существовать, - отметил он и добавил, что пока острой необходимости в завозе продуктов нет, хотя если они потребуются, их обязательно доставят.

Кроме того, людям никто не запрещал рыбачить на других озерах (Камкуль, Нанчино), поскольку признаков опасного заболевания там не зафиксировано. Даже, наоборот, сейчас ищут предпринимателей, которые получат квоту в департаменте АПК на промышленный лов рыбы в этих водоемах. Хотя особого ажиотажа нет – на данный момент заявился лишь один человек.

Напомним, Ачиры – удаленная локальная деревня в Тобольском районе, отрезанная от большой земли. В конце октября несколько ачирских жителей слегли с признаками пищевого отравления. В последствии медики поставили им предварительный диагноз «гаффская болезнь». Это редкое неинфекционное заболевание, поначалу похожее на пищевое отравление. На более поздней стадии у человека начинают болеть мышцы, появляются судороги, а потом могут отказать почки и печень. Специалисты считают, что заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими в местном водоеме.

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