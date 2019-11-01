Новых случаев заболеваний с подозрением на гаффскую болезнь в Тюменской области нет

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-01T13:38:47+03:00

Пациенты, ранее поступившие в ОКБ№1 с легким и средним отравлением, выписаны

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В Тюменской области не зафиксировано новых случаев заболеваний с подозрением на гаффскую болезнь. Такие данные на пресс-конференции озвучила глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она напомнила, что в период с 21 октября в ведомство поступила информация о десяти случаях с подозрением на алиментарно-токсическую пароксизмальную миоглобинурию АТПМ (гаффскую болезнь). Все заболевшие – жители деревни Ачиры Тобольского района были госпитализированы в отделении токсикологии Областной клинической больницы №1.

- Начиная с 25 октября по 1 ноября новых случаев заболеваний не выявлено. Медицинскими работниками проводятся ежедневные подворные обходы жителей деревни Ачиры Тобольского района. Пациенты, поступившие в больницу с легким и средним отравлением, выписаны, - пояснила Галина Шарухо.

Она подчеркнула, что по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора был создан оперативный штаб по предупреждению распространения гаффской болезни. Возглавила штаб первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

- В соответствие с протоколом заседания штаба, запрещено использование озера Андрееевское для вылова рыбы. Управлению МВД по Тюменской области совместно с главой Тобольского района поручено подготовить план режимных мероприятий по недопущению вылова рыбы из озера Андрееевское и дальнейшей ее реализации, - рассказала Галина Шарухо.

Она добавила, что руководителям торговых организаций, рынков региона предложено усилить контроль за наличием ветеринарных свидетельств на реализуемую рыбу. Администрациям муниципальных районов, городов совместно с областной полицией провести дополнительные контрольные мероприятия по места несанкционированной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU