В Тюменской области 9-летний мальчик спас родное село от пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменская область славится не только своими талантами, но и храбрецами. На днях смелость проявил девятилетний Артем Сохраннов, который буквально спас свое родное село Исетское от серьезного пожара. Теперь героя, скорее всего, ждет награда. Во всяком случае, местные пожарные планируют как-то поощрить ребенка.

Дело в том, что в частном секторе, прямо около жилых строений, загорелся тополиный пух. В тот день, по воспоминаниям мальчика, он отпросился у родителей на велопрогулку в старую часть села.

– Из дома выехал в десятом часу утра. Когда свернул на улицу Тюменскую, увидел клубы дыма. Пожар уже пытались потушить несколько человек, они звали очевидцев на помощь, – рассказывает Артем.

Школьник тут же бросился на подмогу взрослым. Взяв лопату, он начал закидывать пламя песком.

– Я определил себе квадрат, пошёл по периметру. Взобрался на горку, где обнаружил ещё большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к постройкам, большинство из которых деревянные. Через некоторое время всё завершилось – пожар потушили, – вспоминает юный герой.

Только после произошедшего Артём понял, что его помощь оказалась очень кстати в защите родного села. Тем более в момент, когда большинство людей на работе. Теперь сотрудники местной пожарно-спасательной части и 24-го пожарно-спасательного отряда Ялуторовска планируют поощрить его.

– В чрезвычайных ситуациях даже взрослый человек может растеряться, тем более ребёнок. История Артёма – яркий пример того, что в жизни всегда есть место для героического поступка, – прокомментировал историю в своих соцсетях депутат Государственный думы Иван Квитка.

Отметим, что за прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрировано 438 пожаров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске ученик пятого класса школы № 2 Виталий Кутёнких спас из пожара пятилетнюю сестру. Родителей дома в момент возгорания не было.

Утром мальчик проснулся от запаха дыма. Позже он увидел, что горит потолок веранды. Смышлёный школьник сразу же побежал в комнату будить сестру. Пока она одевалась, выключил электрические автоматы, чтобы не было короткого замыкания.

А вот второклассник Костя Любин спас своих младших братика и сестричку, выведя из горящей квартиры. Позже 7-летний мальчик из рук губернатора Тюменской области Александра Моора получил знак отличия «За мужественный поступок». «Меня мама с папой учили, что если будет дома пожар, то надо забрать братика и сестренку. Было не страшно, ну если только чуть-чуть», – сказал тогда Костя главе региона.

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