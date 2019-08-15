2019-08-15T12:57:02+03:00
Общество

Мальчик, спасший из огня брата и сестру, получил награду из рук тюменского губернатора

По словам ребенка, тогда ему было совсем не страшно
Вадим Бегун
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Тюменец Костя Любин спас родственников в пожаре и получил награду.Тюменец Костя Любин спас родственников в пожаре и получил награду.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил знак отличия «За мужественный поступок» 7-летнему Косте Любину. Мальчик вытащил из пожара своих брата и сестру.

Торжественная церемонии вручения наград Тюменской области состоялась сегодня, 15 августа. За смелые действия при спасении людей в опасных условиях награждены четверо жителей региона. Среди них – Константин Любин, ученик 1 класса Голышмановской средней школы № 1. Знак отличия из рук губернатора он получил за то, что спас из огня младшего брата и двухлетнюю сестру.

– Меня мама с папой учили, что если будет дома пожар, то надо забрать братика и сестренку. Было не страшно, ну если только чуть-чуть, – рассказал Костя.

Смелость на пожаре врача-анестезиолога-реаниматолога медицинского центра «МироМед» Дениса Воробьева также спасла жизнь двоим детям. Кроме того, благодаря решительным действиям жителя поселка Московский Романа Шубина удалось не допустить гибели человека и предотвратить полное уничтожение огнем частного жилого дома. Знаком отличия «За мужественный поступок» также награжден замглавврача ОКБ №1 Алексей Барадулин. На борту воздушного судна он оказал помощь потерявшей сознание женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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