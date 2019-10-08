В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-08T11:45:12+03:00

Всего эвакуировано более двадцати человек

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Сегодня, 8 октября, в Тюмени произошел пожар на балконе третьего этажа шестнадцатиэтажного дома №10 по улице Протозанова. По словам очевидцев, там вспыхнули покрышки.

– Вызов по этому поводу поступил в 11.46. На место происшествия выехали 32 человека личного состава и 11 единиц техники. Спасатели вывели из многоэтажного жилого дома более 20 человек, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По информации «МегаТюмени», соседи, которые стали очевидцами происшествия, рассказали, что пятилетнего мальчика, который как раз находился в горящей квартире, спас мужчина, проживающий в этом же подъезде. Пожарные передали ребенка сотрудникам скорой помощи.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области в свою очередь подтвердили эту информацию, отметив, что во время дежурства на месте поступило одно обращение за медпомощью. У маленького пациента диагностирована реакция на стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU