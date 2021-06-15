В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 438 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 438 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 41 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 37 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Для предупреждения возникновения пожара, связанного с загоранием пуха, необходимо организовать ежедневную очистку, уборку и проливку водой придомовой территории, тротуаров, дорог и других мест скопления этого природного горючего материала; не позволять пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах открытого хранения сгораемых материалов; не позволять детям играть с огнем, в том числе поджигать пух или разжигать костры, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что при проведении огневых и других пожароопасных работ надо убедиться в том, что место проведения работ тщательно подготовлено, курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки или спички.