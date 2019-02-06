Первоклассник спас брата и сестру из пожара в тюменском селе

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-06T16:04:45+03:00

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Первоклассник Костя Любин из посёлка Голышманово Тюменской области представлен к награде «За мужественный поступок». Школьник спас своих младших братика и сестричку, выведя из горящей квартиры.

Хозяйственный мальчуган занимался уборкой, как вдруг услышал истошный детский крик из другой комнаты. Прибежав и увидев огонь Костя не растерялся - подхватил годовалую сестрёнку Аришку, взял за руку четырёхлетнего братишку Славу и кинулся с ними на улицу.

- Мама с папой учили меня, что если случится пожар, то нужно брать детей и бежать в безопасное место. Мы были сильно напуганы. На улице нас встретил дяденька-сосед и привёл к себе, позвонили и попросили потушить пожар, - пояснил Костя.

Трагедия произошла 26 января. Как сообщили в региональном управлении МЧС, непоседливый малыш Славка поджёг спичку и бросил на диван - вспыхнуло пламя. Внутри съемная квартира выгорела полностью, остались только стены.

- До сих пор не могу прийти в себя от потрясения, хорошо, что все живы-здоровы. Постоянно объясняла сыновьям, что нельзя баловаться со спичками и к чему эти шалости могут привести. К сожалению, детское любопытство взяло верх над мамиными убеждениями. Поступком своего старшего сына Кости горжусь! - говорит мама маленького героя Елена Любина.

В соцзащите погорельцам обещали выделить материальную помощь на первоочередные нужды. Сейчас семья ютится у бабушки. В будущем Любины планируют взять ипотеку и обзавестись собственным жильём.

Сейчас собирается пакет документов на представление юного героя Кости Любина к награде знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок». Такое решение принимается главой региона.

ИСТОЧНИК KP.RU