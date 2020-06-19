2020-06-19T12:47:25+03:00
Происшествия

«Страшно было, конечно». Тюменский пятиклассник спас из пожара свою сестру

Смелый мальчишка на всю жизнь запомнит день, когда удалось избежать трагедии
Вадим Бегун
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Тюменский пятиклассник спас из пожара свою сестру. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменский пятиклассник спас из пожара свою сестру. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Заводоуковске ученик пятого класса школы №2 Виталий Кутёнких спас из пожара пятилетнюю сестру. Родителей дома в момент возгорания не было.

Накануне, 18 июня, утром мальчик проснулся от запаха дыма. Позже он увидел, как горит потолок веранды. Смышлёный школьник сразу же побежал в комнату будить сестру. Пока она одевалась, выключил электрические автоматы, чтобы не было короткого замыкания.

– После я позвонил папе и сказал, что у нас пожар, вернулся в комнату к сестре, она была сильно напугана. Вика уже оделась, я выбил москитную сетку, мы с ней выбрались из дома, побежали к соседям. Страшно было, конечно, – передает эмоции Виталий.

Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 9.15. Первые подразделения прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. Пожар на площади двести «квадратов» удалось локализовать спустя полчаса, еще через семь минут – ликвидировать открытое горение. Огонь повредил жилой дом, веранду и гараж.

– Благодаря смелым и решительным действиям Виталия никто не пострадал. В свои одиннадцать лет маленький герой показал, как надо действовать в чрезвычайной ситуации, – отметили пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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