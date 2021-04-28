Топ-5 культурных мест в Тюмени для посещений в майские выходные с 1 по 10 мая 2021 года

Культурный отдых в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

Майские выходные – отличный повод для тюменцев посетить культурные места города. Разнообразить свой досуг жители Тюмени смогут, посетив театр, музей или другие учреждения культуры. Рассказываем, какие культурные места посетить в Тюмени с 1 по 10 мая 2021 года.

Большой тюменский драматический театр

Драматический театр в Тюмени – самый большой театр в России, основанный в 1890 году. Площадь театра занимает 36 000 квадратных метров, в которых расположено 3 зрительных зала вместимостью более 1 000 человек. В период майских выходных драматический театр готовит для тюменских зрителей несколько спектаклей:

«Соло для часов с боем»;

«Восемь женщин»;

«Ромео&Джульетта»;

«Мирандолина»;

«Только для женщин»;

«Кадриль»;

«Тартюф»;

«С любимыми не расставайтесь»;

«Три товарища»;

«Анна Франк»;

«Пушкин, Моцарт и Сальери».

Самый большой театр в России Фото: Виктория Стеблова

Тюменская филармония

Официальной датой создания филармонии в Тюмени считается 30 октября 1958 года. В филармонии есть два зала: концертный зал имени Ю. Гуляева и органный зал. В этом по-настоящему творческом месте проходят творческие мероприятия в более 10 разных жанров. В период десятидневных выходных филармония порадует тюменцев различными мероприятиями:

Спектакль «Не бойся быть счастливым»;

Музыкально-литературная композиция по поэме А. Твардовского «Дом у дороги» в исполнении Леонида Окунева;

Концертная программа «Леонид Згерский. Вечер воспоминаний».

Тюменская филармония Фото: Вадим Бегун

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова

История Музейного комплекса Тюменской области начинается с 1879 года. Тогда крупнейший ученый, краевед Иван Яковлевич Словцов основал музей в Александровском реальном училище. В последние годы в тюменском музее проводятся выставки из собраний всемирно-известных музеев и частных коллекций. Такие экспозиции вызывают неподдельный интерес горожан и способствуют более частому посещению музея.

Музейный комплекс в Тюмени

Молодежный театр «Ангажемент»

Театр был создан в «лихие 90-е» годы двумя людьми – бизнесменом, меценатом и художником Виктором Загоруйко и выдающемся артистом Леонидом Окуневым. Мужчины долго не могли выбрать образ театра, но позже ответ пришел сам – театр юного зрителя! На майские праздничные дни театр «Ангажемент» подготовил для тюменцев несколько интересных представлений для разного возраста:

«Умная собачка Соня»;

«Остров сокровищ»;

«Pro Руслана и Людмилу»;

«Бармалей»;

«Утиная охота»;

«Бременские музыканты»;

«Самый неизвестный солдат»;

«Музыка ночью».

Фото: театр "Ангажемент"

Исторический парк «Россия – моя история»

Самый масштабный экспозиционный комплекс в России. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей, которые помогут с головой окунуться в историю нашей страны.

Исторический парк в Тюмени Фото: Вадим Бегун

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