Топ-5 культурных мест в Тюмени для посещений в майские выходные с 1 по 10 мая 2021 года

Культурный отдых в Тюмени
Фото: Виктория Стеблова
Майские выходные – отличный повод для тюменцев посетить культурные места города. Разнообразить свой досуг жители Тюмени смогут, посетив театр, музей или другие учреждения культуры. Рассказываем, какие культурные места посетить в Тюмени с 1 по 10 мая 2021 года.
Большой тюменский драматический театр
Драматический театр в Тюмени – самый большой театр в России, основанный в 1890 году. Площадь театра занимает 36 000 квадратных метров, в которых расположено 3 зрительных зала вместимостью более 1 000 человек. В период майских выходных драматический театр готовит для тюменских зрителей несколько спектаклей:
«Соло для часов с боем»;
«Восемь женщин»;
«Ромео&Джульетта»;
«Мирандолина»;
«Только для женщин»;
«Кадриль»;
«Тартюф»;
«С любимыми не расставайтесь»;
«Три товарища»;
«Анна Франк»;
«Пушкин, Моцарт и Сальери».
Самый большой театр в России
Фото: Виктория Стеблова
Тюменская филармония
Официальной датой создания филармонии в Тюмени считается 30 октября 1958 года. В филармонии есть два зала: концертный зал имени Ю. Гуляева и органный зал. В этом по-настоящему творческом месте проходят творческие мероприятия в более 10 разных жанров. В период десятидневных выходных филармония порадует тюменцев различными мероприятиями:
Спектакль «Не бойся быть счастливым»;
Музыкально-литературная композиция по поэме А. Твардовского «Дом у дороги» в исполнении Леонида Окунева;
Концертная программа «Леонид Згерский. Вечер воспоминаний».
Тюменская филармония
Фото: Вадим Бегун
Музейный комплекс имени И.Я. Словцова
История Музейного комплекса Тюменской области начинается с 1879 года. Тогда крупнейший ученый, краевед Иван Яковлевич Словцов основал музей в Александровском реальном училище. В последние годы в тюменском музее проводятся выставки из собраний всемирно-известных музеев и частных коллекций. Такие экспозиции вызывают неподдельный интерес горожан и способствуют более частому посещению музея.
Музейный комплекс в Тюмени
Молодежный театр «Ангажемент»
Театр был создан в «лихие 90-е» годы двумя людьми – бизнесменом, меценатом и художником Виктором Загоруйко и выдающемся артистом Леонидом Окуневым. Мужчины долго не могли выбрать образ театра, но позже ответ пришел сам – театр юного зрителя! На майские праздничные дни театр «Ангажемент» подготовил для тюменцев несколько интересных представлений для разного возраста:
«Умная собачка Соня»;
«Остров сокровищ»;
«Pro Руслана и Людмилу»;
«Бармалей»;
«Утиная охота»;
«Бременские музыканты»;
«Самый неизвестный солдат»;
«Музыка ночью».
Фото: театр "Ангажемент"
Исторический парк «Россия – моя история»
Самый масштабный экспозиционный комплекс в России. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей, которые помогут с головой окунуться в историю нашей страны.
Исторический парк в Тюмени
Фото: Вадим Бегун
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