В Тюмени после карантина открывается Большой драмтеатр. Фото - sergeyosintsev.

В Тюмени после карантина открывается большой драматический театр. Зрителей ждут на новогодние праздники.

– Мы открываемся после оздоровительного перерыва. ТБДТ продолжает свою работу, будем играть спектакли текущего репертуара. Ежедневно в зале будет зажигаться свет, а вы снова будете аплодировать, плача или смеясь, сопереживая нашим дорогим персонажам, – рассказал в социальных сетях культурного учреждения директор театра Сергей Осинцев.

Он отметил, что Новый год в театре также состоится. По его словам, актеры готовят для маленьких зрителей и их родителей любимые музыкальные сказки, а вечером можно будет увидеть комедийный репертуар.

– Ждем вас до 10 января ежедневно. В феврале состоится еще одна комедийная премьера, – резюмировал Осинцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев рассказал, почему учреждение культуры временно приостановило свою деятельность. Оказывается, у четверых сотрудников театра выявили новую коронавирусную инфекцию.

– Решили приостановить деятельность с 17 ноября по 6 декабря, потому что у нас в коллективе есть четыре официально подтвержденных случая коронавируса: два среди актеров и два среди технического персонала. Для того чтобы цепочка не развивалась, мы приостановили спектакли, перенеся их на декабрь, – рассказывал тогда Сергей Осинцев.

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