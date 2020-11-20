В Тюменском драмтеатре четверо сотрудников заболели коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

Директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев рассказал, почему учреждение культуры временно приостановило свою деятельность. Оказывается, у четверых сотрудников театры выявили новую коронавирусную инфекцию.

– Решили приостановить деятельность с 17 ноября по 6 декабря, потому что у нас в коллективе есть четыре официально подтвержденных случая коронавируса: два среди актеров и два среди технического персонала. Для того чтобы цепочка не развивалась, мы приостановили спектакли, перенеся их на декабрь. Для нас очень важно, чтобы горожане и гости Тюмени не отказывались от посещения театра. На период, пока труппа будет находиться на дистанционной работе, пока она будет готовиться к новогодней кампании, пока технический персонал будет подготавливать декорации к Новому году, мы предоставим свою сцену театру Дмитрия Ефимова с 27 ноября по 6 декабря. Поступило огромное число сообщений от зрителей, что не все успели посмотреть «Дракулу», и мы с удовольствием дадим возможность веселому озорному молодому коллективу «Европа» еще раз показать этот спектакль на нашей сцене, – сообщил Сергей Осинцев.

По его словам, театр – не самое опасное место в плане коронавируса, здесь выполняют все требования Роспотребнадзора: обрабатывают все поверхности в фойе и зрительном зале специальными средствами, везде есть санитайзеры и разметка, которая позволяет не скапливаться в очереди в буфет, туалетные комнаты и при входе в зал.

– У нас работают ультрафиолетовые кварцевые лампы для обработки зрительного зала и фойе, мы проверяем на входе температуру и просим всех тех, кто чувствует себя не очень хорошо, отказаться от посещения театра, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности, – резюмировал Осинцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса и неблагополучной эпидемиологической обстановки в регионе Тюменский Большой драматический театр уходит на карантин. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТБДТ.

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