Тюменский драмтеатр закрылся на карантин до 6 декабря

Фото: ТБДТ

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса и неблагополучной эпидемиологической обстановки в регионе Тюменский большой драматический театр уходит на карантин. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТБДТ. Сообщается, что спектаклей не будет с 17 ноября по 6 декабря включительно.

По данным театра, все спектакли будут перенесены, а некоторые («Господа Головлёвы», «Соло для часов с боем» и «Смешные деньги») и вовсе отменены. Билеты на отменённые спектакли можно будет поменять на другие постановки. Подробности можно прочитать на сайте драмтеатра.

– Мы заботимся о своих сотрудниках и зрителях, и просим отнестись с пониманием к принятому решению. В связи с этим мы переносим спектакли, – сообщается в официальном сообществе ТБДТ.

По всем вопросам можно обратиться к администраторам театра по телефонам 40-98-21, 40-98-23, 40-98-24.