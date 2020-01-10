Назначен новый директор Тюменской филармонии

В Тюменской филармонии назначили нового руководителя. Им стал 47-летний Александр Березин.

По словам новоиспеченного директора, особое внимание он планирует уделить поддержке одаренных детей. Так, в этом году в планах больше заниматься детским художественным образованием. Сотрудничество с фондом «Новые имена» имени Иветты Вороновой должно выйти на новый качественный уровень.

– Я знаком с этим фондом очень давно, по сути, с его создания, поэтому здесь я вижу огромный, пока неиспользованный потенциал отношений. Постараюсь сделать все, чтобы мы начали достаточно интенсивно работать с фондом, чтобы мастера приезжали на продолжительное время и брали наших юных музыкантов под опеку, – заявил Березин.

Также стало известно, что в этом году будет продолжено сотрудничество и с фондом Юрия Башмета. Так, с февраля по май в Тюмени пройдет 12 мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ.

Кроме того, Александр Березин отметил высокий профессионализм всех коллективов филармонии. Он сообщил, что филармонический оркестр станет еще могучее и обретет 16 новых музыкантов. Будут куплены инструменты, что позволит музыкантам играть более масштабные партитуры.

СПРАВКА «КП»

Александр Владимирович Березин родился 26 мая 1972 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончил с отличием Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Кроме того, имеет диплом Рязанского института бизнеса и управления.

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