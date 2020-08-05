«Нашей дружбе уже 23 года»: Алёна Водонаева рассказала подписчикам о подруге юности

Эти тюменки дружат уже 23 года: о внушительном стаже дружбы дамам захотелось кричать сразу в оба аккаунта Instagram. Так подписчики Алёны Водонаевой познакомились с ее подружкой юности Анастасией Тарачевой. Конечно, Алёна поделилась с поклонниками воспоминаниями, о которых напомнили снимки.

Эпатажная тюменка написала, что в Москве живет уже 16 лет, уже сформировался близкий круг общения, есть и особенно близкие люди. И все же Алёна не забывает тех подруг, которые появились еще в юности.

– У меня осталось и несколько подруг из прошлой жизни. Девчонок, с которыми мы дружим и держим связь еще с Тюмени. Настя @anastasiyataracheva одна из них. Мы познакомились в редакции газеты «Тюменские ведомости», когда нам было по 15 лет. Мои родители всегда любили Настю, потому, что она «хорошая девочка», – заинтриговала Алёна. – Нашей дружбе 23 года, у нас много общих интересов, мы почти синхронно развелись со вторыми мужьями по одной и тои же причине. Воспитываем детей, делая упор на образование, близко дружим со своими родителями и иногда путешествием вместе. На второй фотографии нам по 16 лет и «хорошие девочки» давно уже выросли в женщин, которые знают, чего хотят.

Алёна не забывает тех подруг, которые появились еще в юности. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Чего именно хотелось 16-летним «взрослым» тюменкам, Водонаева оставила в секрете. Зато показала себя в рукоделии, опубликовав фото с поделкой ручной работы.

– На фото моя комната, а в руках сердечки, которые я сшила сама из ткани в горошек и белого кружева, – написала Алёна.

Напомним, ранее Водонаева в своем Instagram опубликовала несколько постов с фотографиями времен тюменской юности. Она так же упомянула, что хотела бы приехать на малую родину вместе с сыном Богданом.

alenavodonaeva Немного ретро. И моя жизнь в Тюмени при Собянине ) Учеба, работа, дружба и любовь 2000-е

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