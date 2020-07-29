Решила освежить знания: Алёна Водонаева поступила в МГУ

Телеведущая, блогер Алёна Водонаева решила повторно отучиться на журналиста – она поступила на журфак в МГУ, занятия начнутся с сентября 2020 года. Об этом тюменка написала в сторис своего Instagram.

Сообщается, что Водонаева подала документы в МГУ, успешно прошла вступительные испытания и с сентября приступит к занятиям наравне с первокурсниками. Таким образом Алёна решила освежить знания в журналистике: она будет изучать право СМИ, журналистскую этику, создание медиапроектов и др.

15 лет назад Водонаева окончила Тюменский государственный университет. Также в родном городе она работала на одном из тюменских телеканалов, где вела рубрику криминальных новостей. Любопытно, что Алёна недавно завела ретрорубрику в своем Instagram, стала выкладывать фотоснимки времен студенчества.

alenavodonaeva Немного ретро. И моя жизнь в Тюмени при Собянине ) Учеба, работа, дружба и любовь 2000-е

Когда Алёна училась на последнем курсе вуза, началась ее телевизионная жизнь – она стала одной из первых участниц реалити-шоу «Дом-2». Под круглосуточный надзор видеокамер девица попала 10 июля 2004 года, там она зарекомендовала себя одной из скандальных участниц. Проект покинула спустя три года, но телевизионную жизнь не оставила.

С тех пор Алёна вела множество программ на телевидении и в интернете, в основном развлекательного содержания. Она была ведущей программы «Голая десятка» на телеканале РЕН ТВ, соведущей Отара Кушанашвили в интернет-реалити-шоу Reality Girl, вела собственный проект «Интервью с Алёной Водонаевой» на интернет-портале Russia.Ru, работала ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике – 2» на телеканале MTV Россия и т. д.

В 2009 году Алёна Водонаева ушла в соцсети: она завела личный блог и стала одной из самых популярных блогерш в России. Сегодня только в Instagram у Алёны 2,2 млн подписчиков. Кроме того, молодая мама ведет авторские колонки в нескольких изданиях, а также официальный ютуб-канал.

Отметим, что теперь 38-летняя Водонаева отошла от развлекательной журналистики. Алёна поднимает вопросы политики, гендерного неравенства, социальной обеспеченности россиян и другие волнующие общество темы.

В своих блогах Алёна поднимает вопросы политики, гендерного неравенства, социальной обеспеченности россиян и другие волнующие общество темы.Скриншот сторис из Instagram @alenavodonaeva

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