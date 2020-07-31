«Я это смогла, я этого добилась»: пикантные фото «Девушки года – 2018» попали в эротический календарь Playboy

23-летняя тюменская ню-модель Лидия Пономорёва, ставшая девушкой года Playboy 2018, снова явилась поклонникам мужского журнала в неглиже. Пока Лида красуется топлесс на странице Playboy Russia в Instagram, но уже завтра, 1 августа, сексапильную тюменку увидят большее количество россиян.

Эксклюзивно для своих подписчиков представил несколько страниц своего календаря на 2021 году.

– Несколько страниц календаря Playboy. Напоминаем, что в честь празднования 25-летия Playboy в России выходит календарь Playboy! Он поступит в продажу 1 августа, – объявили авторы.

Поклонники мужского журнала уже принялись «оценивать» снимки девушек Playboy. Фото: @playboy_russia в Instagram

К слову, календарь будет стоить около 1000 рублей (если кто-то захочет посмотреть на землячку в глянце). Лидия Пономарёва снялась в бежевом прозрачном кружевном боди, обнажив грудь.

– Я представляла, что однажды воскресным утром я буду гулять и увижу на прилавке магазина обложку со своей фотографией. Я просто улыбнусь и пойму, что я это смогла, я этого добилась, – эта цитата представляет девушку Playboy на сайте издания.

В своем Instagram Лида примеряет и другие образы. Похоже, сразив однажды поклонников Playboy образом Наташи Ростовой, ню-модель продолжает экспериментировать с литературными персонажами. К примеру, Скарлетт О’Хары.

«Ретт Батлер - просто идеал мужчины. Согласны, дамы?» - спрашивает Лида подписчиков. Фото: @lidaponomareva_ в Instagram

Кроме участия в ню-фотосессиях, Лида теперь пишет стихи, и тоже публикует их в Instagram:

Один за другим посылая стихи,

Хотела поэмой тебя освятить.

Я закрываю глаза на твои грехи,

И как тебя обещаю никого не любить.

Среди этих постов неделю назад девица опубликовала «исповедь». Неизвестно, кому именно посвящено написанное, но содержание, кажется, не менее откровенным, чем нагота самой ню-модели:

– Я написала свою маленькую исповедь, когда мне было 21. От криков в своей душе. Но об этом не принято говорить в обществе. Отношения юной девушки и давно седого мужчины. Как следствие, в дальнейшем – мужчины как минимум вдвое старше. Уже тогда я ощущала свой крест, который мне все сложнее и сложнее нести. Но я сама выбрала свой путь. Не осознавая последствий. Или просто заглушая голос разума. Сейчас я понимаю, что мое окружение, моя сексуальная жизнь, моя эмоциональная зависимость – это бесценный опыт. Но хотела ли я себе такой опыт? Это уже другой вопрос...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без лишней скромности: герой шоу «Холостяк» строил «башню страсти» с тюменской звездой Playboy

Между стоматологом и Лидией Пономаревой промелькнула искра [видео] (подробнее)

«Щупал всю до пят»: тюменская девушка года по версии Playboy обнажила душу

Формы Лидии Пономарёвой теперь… стихотворные [фото] (подробнее)

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года» по версии Playboy

Лидия Пономарёва вырвала победу у москвички Инны Бонник [фото, видео] (подробнее)

21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала

Лидия Пономарёва – в числе 12-ти претенденток на звание «Девушки года» (подробнее)

Тюменская госслужащая полностью разделась для мужского журнала.

Анна Ануфриева собирается стать новой «Девушкой года» (подробнее)