Без лишней скромности: герой шоу «Холостяк» строил «башню страсти» с тюменской звездой Playboy

Главный герой седьмого сезона романтического шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ стоматолог Антон Криворотов сыграл с тюменкой Лидией Пономаревой в дженгу. Девушка запомнилась тем, что снялась для обложки мужского журнала Playboy. По правилам игры участник вынимает один из брусков, которые сложены в башенку так, чтобы она не развалилась, и отвечает на вопрос. Каждый брусок пронумерован и цифра означает номер вопроса на листочке. Самое важное, что два верхних слоя башенки трогать нельзя. Проигрывает тот, кто развалит все сооружение.

Тюменка с первых же минут пыталась покорить сердце Антона и задуманное ей удалось. Холостяку понравился профиль Лидии и он задавал ей каверзные интимные вопросы, на которые тюменка без стеснения отвечала. Лидия призналась молодому мужчине, что совсем недавно перебралась из Тюмени в Москву и первое время ей не хватало денег на еду.

- Сейчас я живу по средствам, и мне достаточно денег на проезд, питание и любимую сумочку, - говорит серьезно девушка.

Звезда Playboy поделилась тем, что ее ужасно бесит, когда люди на улицах сморкаются и чихают, а еще тюменка призналась, что побывала на нудистском пляже.

- В Тюмени на нудистском пляже, - удивился главный жених телепроекта.

- В Болгарии, - ответила Пономарева, - Я купалась голенькая днем, а после соблазнила спасателя, - добавила она пикантных подробностей. Девушка призналась, что опыт ей понравился и она хочет его повторить.

Во время игры выяснилось, что стройная Лидия очень любит поесть: вяленые томаты, паста, сыр, овощи на гриле – любимые блюда тюменки.

Башня развалилась от стасти участников игры. скрин с видео

Дальше вопросы становились еще более горячими: с кем из знаменитостей ты бы переспала?

- Если бы был жив Хью Хефнер и более менее бодр, то конечно бы с ним, - заявила тюменка.

Хефнер – создатель мужского журнала Playboy умер в сентябре 2017 года в возрасте 91 года. А всего через год тогда еще 21-летняя Лидия Пономарева попала на обложки этого журнала.

Игра для брутального холостяка и сексуальной тюменки завершилась совместным проигрышем. По новому заданию они вместе должны были сдвинуть один из брусочков, но башня рассыпалась от их страстного соприкосновения.

Тюменская звезда мужского журнала сыграла в дженгу с "Холостяком".

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