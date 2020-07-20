Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 июля 2020 года: снова антирекорд, новые очаги и продление самоизоляции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 112 и составило 4779 человек.

Всего зараженных: 4779.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 3053), 16 детей (заболели за минувшие сутки), 14 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 61 человек размещен в обсерваторах, 1166 человек остаются под медицинским наблюдением, 3397 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Активисты из Тюмени, Тобольска и Ишима провели социальный эксперимент, по итогу выяснив, что в среднем местные жители нарушают социальную дистанцию 56 раз в час. Они надели конструкции из купальных палок, обручи и сомбреро и в таком виде прошлись в местах скопления людей в этих городах.

В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам, которые работают в период режима повышенной готовности. Нарушений, по всей видимости, меньше не становится.

В Тобольске в строительной компании зарегистрировали новый очаг COVID-19. Там выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц. Новые случаи заболевания зафиксировали и в тюменской ОКБ № 2.

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса в Тюменской области продлён до 16 августа 2020. Решение принято региональным оперативным штабом по недопущения завоза и распространения COVID-19, постановление подписано губернатором региона Александром Моора.

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3 258 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.