В строительной компании Тобольска коронавирусом заразились сразу 57 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T12:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске в строительной компании зарегистрировали новый очаг COVID-19. Там выявлено 57 случаев заболевания и более 300 контактных лиц. Новые случаи заболевания зафиксировали и в тюменской ОКБ № 2.

По информации начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александра Летюшева, сейчас на контроле находятся пять очагов инфекции с общим количеством пострадавших 154 (контактных – более полутора тысяч). 77% случаев приходится на семейные очаги.

– Показатель заболеваемости на сто тысяч населения составил 314,7. Это практически в 1,7 раза меньше, чем в среднем по России, и почти в полтора раза меньше, чем по Уральскому федеральному округу. За 29-ю неделю пандемии в регионе зарегистрировано 659 случаев COVID-19, что на 27% больше, чем за 28-ю неделю. У порядка 80% пациентов инфекция протекает в форме ОРВИ, еще около 18% приходится на внебольничные пневмонии. Остальные случаи бессимптомные, – сообщил Летюшев.

Он также отметил, что в основном болеет взрослое трудоспособное население (60%). Кроме того, небольшой рост заболеваемости отмечается и среди детей. Около 72% заболевших за минувшую неделю приходится на областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU