Очередной антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2020 года увеличилось на 112 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T11:39:40+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2020 года увеличилось сразу на 112 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 18 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 112 и составило 4779 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 3053), 16 детей (заболели за минувшие сутки), 14 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 61 человек размещен в обсерваторах, 1166 человек остаются под медицинским наблюдением, 3397 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровели 3 258 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам, которые работают в период режима повышенной готовности. Нарушений, по всей видимости, меньше не становится.

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ИСТОЧНИК KP.RU