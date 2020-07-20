2020-07-20T10:53:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В тюменских магазинах нашли неизвестный антисептик

Кроме того, не соблюдается масочный режим
Вадим Бегун
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В тюменских магазинах нашли неизвестный антисептик. Фото - pixabay.com.В тюменских магазинах нашли неизвестный антисептик. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам, которые работают в период режима повышенной готовности. Нарушений, по всей видимости, меньше не становится.

Специалисты провели проверку трех предприятий: ООО «Компания «Метрополис» (магазин «Метрополис» на улице Мельникайте, 36), магазин «Метрополис» на улице Монтажников,45/2, а также ИП Тереш В. С (магазин «Первое яблоко» по продаже и ремонту айфонов на улице Герцена, 86).

– Входной контроль для работающих на предприятиях ведётся нерегулярно, антисептики есть, но неизвестного происхождения, на дезинфицирующее средство нет инструкции по применению. Сотрудники не обеспечены масками, отсутствует график проведения влажной уборки, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тех, кто допустил нарушения, уведомили на составление протокола. В ведомстве отметили, что в случае повторения нарушений в суд будут направлены документы для принятия решения о приостановлении деятельности объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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