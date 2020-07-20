Тюменцы надели обручи и сомбреро, чтобы соблюдать социальную дистанцию

20 Июль 2020 2020-07-20T09:17:16+03:00

В таком виде активисты прошлись в областном центре, а также в Тобольске и Ишиме

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Активисты из Тюмени, Тобольска и Ишима провели социальный эксперимент, по итогу выяснив, что в среднем местные жители нарушают социальную дистанцию 56 раз в час. Они надели конструкции из купальных палок, обручи и сомбреро и в таком виде прошлись в местах скопления людей в этих городах.

На протяжении двух часов эксперимента в трех городах 56 человек (30 в Тюмени, 10 в Тобольске и 16 в Ишиме) подошли к друг другу ближе чем на полтора метра.

– В жаркую погоду особенно важно соблюдать профилактические меры: держать социальную дистанцию и носить противомикробную маску. Мы наглядно с помощью социального эксперимента показали, насколько просто находиться на расстоянии в полтора метра, – отметил программный продюсер мультицентра «Моя территория» в Тюмени Иван Карачев.

Он надеется, что таким образом активисты напомнили тюменцам, тоболякам и ишимцам, что сейчас особенно необходимо ответственно относиться к своему здоровью и беречь родных.

ИСТОЧНИК KP.RU