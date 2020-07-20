2020-07-20T19:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

Он продлится до 16 августа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени продлён режим повышенной готовностиВ Тюмени продлён режим повышенной готовностиФото: Татьяна Коркина
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Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса в Тюменской области продлён до 16 августа 2020. Решение принято региональным оперативным штабом по недопущения завоза и распространения COVID-19, постановление подписано губернатором региона Александром Моора. Людям старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 18 июля 2020 число заболевших коронавирусом увеличилось на 112 человек (это антирекорд за всё время пандемии) и составило 4779 человек. 30 человек за сутки выздоровели (всего выздоровлений – 3053 человека). В общей сложности за время пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Как ранее отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, самая высокая заболеваемость коронавирусом – в Тюмени и Тюменском районе. Также зафиксированы семейные очаги инфекции в Голышмановском, Тобольском и Казанском районах и в Тобольске. Причина кроется в том, что люди в большом количестве собирались на семейные праздники.

По её словам, заболевают молодые люди, не соблюдающие масочный режим и социальную дистанцию.

- Они собираются многочисленными кампаниями на пляжах и в парках, заражаются, а потом приносят болезнь в свои семьи. У многих заразившихся коронавирусом молодых людей заболевание протекает в тяжелой форме. Это результат самолечения и несвоевременного обращения к врачам, – заявила Кузнечевских. – Тем, кто лечится от коронавируса дома, и контактным лицам следует строго соблюдать режим самоизоляции: им запрещено покидать квартиры, иначе их оштрафуют.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что в регионе продолжают контролировать соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности в общественных местах, транспорте и на предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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