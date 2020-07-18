«Собираются на пляжах и в парках»: в Тюмени резко выросло количество заболевших коронавирусом

В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Количество заболевших увеличивается: за последние сутки зарегистрировано 109 заразившихся, это новый антирекорд.

По информации заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, заболеваемость COVID-19 наиболее высока в самом областном центре и Тюменском районе. Зафиксированы семейные очаги инфекции в Казанском и Голышмановском районах, в Тобольске и Тобольском районе. Причина везде одна – люди в большом количестве собирались на семейные праздники.

– Заболевают, в основном, молодые люди, которые не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Они собираются многочисленными кампаниями на пляжах и в парках, заражаются, а потом приносят болезнь в свои семьи. У многих заразившихся COVID-19 молодых людей заболевание протекает в тяжелой форме. Это результат самолечения и несвоевременного обращения к врачам, – заявила Кузнечевских.

Замгубернатора отметила, что тем, кто лечится от коронавируса дома, и контактным лицам следует строго соблюдать режим самоизоляции: им запрещено покидать квартиры, иначе их оштрафуют.

– Мы продолжаем контролировать соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях, в общественных местах и транспорте. Еще раз обращаюсь к тюменцам: только вы сами можете обезопасить себя от коронавирусной инфекции и сохранить свое здоровье, – резюмировала Ольга Кузнечевских.