«Свежее, тюменское»: товаропроизводители отметили выгоду от проведения ярмарки «Время Побед»

Около 150 ярмарочных площадок работают сегодня, 1 июля, в Тюмени. Покупателям предложили продукцию 60 тюменских производителей по ценам в среднем на 25-30 % ниже, чем в магазинах.

Качество продуктов питания тюменских компаний уже завоевало доверие местных жителей. Их покупают на городских рынках, в фирменных магазинах, в магазинах у дома и в крупных супермаркетах. На ярмарке «Время Побед» тюменцам представилась возможность купить эти продукты по низким ценам, этим воспользовались многие.

Тюменцы впрок закупаются продукцией "Тюменьмолоко" на ярмарках, отмечая выгоду ярмарочной ценыФото: Ирина Ромашкина

– Покупают сливочное масло «Першинское», потому что цена – бомба, по 80 рублей, а в магазине по 120 рублей, – рассказал продавец Сергей. – Кто любит сладкое, покупают йогурты, берут сметану, сыры… Колбаску «Таймырская» из оленины Ялуторовского мясокомбината хорошо берут, этот бренд хорошо знаком тюменцам. Еще тушеночные каши – их обычно покупают, чтобы готовить на даче.

Кстати, один из самых популярных товаров Ялуторовского мясокомбината – вареная молочная колбаса на ярмарке продавалась на 53 рубля дешевле, чем в магазине. С утра тюменцы спешили приобрести свежее мясо у тюменского мясокомбината «Олимп». Отбоя от покупателей не было на свиной окорок, шею, домашний фарш.

Большой популярностью на ярмарке пользуется продукция компании Тюменского мясокомбината «Олимп»Фото: Ирина Ромашкина

Торговая марка «Троекурово» на ярмарке «Время Побед» презентовала тюменцам новинку летнего сезона 2020 – замаринованное в горчичном соусе куриные бедра на шашлык, рассказала старший продавец «Тюменского бройлера» Оксана Лукиянова.

Кстати, если захотелось перекусить «здесь и сейчас», собственные блюда предлагал на ярмарке местный общепит «Ермолаевъ». Многие последовали за зовом аппетитного аромата и попробовали товары ресторана.

На каждой площадке ярмарки "Время Побед" был представлен свой ассортимент товаров. Марку "Легенда Ямала" по выгодной цене предлагали на ярмарке по адресу ул. Моторостроителей, 6Фото: Ирина Ромашкина

Сыроварня «Синьор Джованни» на рынке уже три года, у них уже есть сеть собственных магазинов в Тюмени. На ярмарке производители устроили дегустацию своих сыров. В частности, посетителям предлагали отведать сыр «в новом амплуа». Компания представила свой новый продукт – «Халуми стейк». Обжаренный на гриле или на мангале до золотистой корочки, он порадует приятным ароматом и сливочным вкусом.

Сыроварня презентовала на ярмарке и другие свои продукты. Большим успехом пользуется их сливочное масло – его тюменцы берут по две-три пачки. Пользуясь случаем личного общения, производители приглашают гостей в фирменные сырные лавки, а также предлагают приобретать продукцию с доставкой.

Выгодная цена на популярные продукты порадовала тюменцев: многие уходили с полными пакетамиФото: Ирина Ромашкина

Молочная продукция бренда «Золотые луга на ярмарке дешевле, чем в интернет-магазине. Продавцы популярного тюменского производителя рассказывают о новинках, а также предлагают заказывать продукцию в интернет-магазине. Агрофирма «КРиММ» предложила тюменцам новый товар: очищенные овощи в вакуумных упаковках.

У агрофирмы «Русич» сегодня чаще всего берут мелколистовой иван-чай, хотя многие пожелали попробовать его с добавками – например, с чабрецом и шиповником. Тут же можно приобрести варенья с кедровыми орешками и шишками.

– Очень нравится на ярмарке – здесь можно представить товар, привлечь больше покупателей, пообщаться с ними. Очень многие остаются довольными, – рассказала продавец компании «Русич» Елена Столешникова.

Крем-мед с натуральными добавками от Дома карамели «Ландрин»Фото: Ирина Ромашкина

Тюменские сладости – особая любовь местных жителей. На ярмарке посетителей порадовали новыми и уже знакомыми вкусами кондитерская фабрика «Квартет», тюменцы знакомились с новой линейкой печенья «Плазма» – для приверженцев ЗОЖ компания создала фитнес-версию. Дом карамели «Ландрин» рассказал о своей продукции – множество разноцветных карамелек созданы исключительно из натуральных красителей, заверила продавец Анастасия Попова.

– Какой самый любимый продукт для тюменцев? Я бы сказала, зависит от того, сколько тюменцу лет. Маленьким часто берут яблочные дольки, они с удовольствием их кушают. Тюменцам постарше нравятся карамели-пельмешки, дольки с колой, девочки любят клубничку и малинку, мальчики больше арбуз и черную смородину, – поделилась наблюдениями Анастасия. – Сегодня мы на ярмарке стоим в Заречном около 94-ой школы, а также около 92-ой школы.

На тюменское мороженое всегда высок спрос, а по выгодной цене эту сладость вовсе расхваталиФото: Ирина Ромашкина

Сластены не пройдут мимо тюменского пломбира. Сегодня топовый продукт ООО «Ландис» отпускают по 40 рублей, тогда как обычно такое мороженое стоит порядка 55-62 рубля.

Товаропроизводители отметили несомненную выгоду от проведения ярмарки «Время Побед», ведь можно было прорекламировать продукцию и привлечь нового покупателя. Но главным экспертом торговли здесь оказались сами тюменцы, которые с удовольствием покупали продукты впрок по низкой цене.

– Такие ярмарки очень полезны, мне нравятся. Здесь все подешевле, все свежее, – отметила пенсионерка Валентина Прохоровна.

Разнообразие вкуса иван-чая представила компания "Русич"Фото: Ирина Ромашкина

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