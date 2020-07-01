На ярмарке «Время побед» можно купить тюменские продукты по сниженным ценам

1 Июль 2020 2020-07-01T08:15:22+03:00

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На ярмарке «Время побед», которая проходит сегодня в Тюмени, можно приобрести продукцию тюменских предприятий по ценам производителей. Напомним, в областном центре работают около 150 ярмарочных торговых точек, на которых представлена продукция 60 компаний.

Так, на ярмарке тюменцы смогут приобрести йогурты, сметану, масло от компании «Тюменьмолоко» по цене на 25 – 30% ниже, чем в розничных сетях. Например, масло сливочное «Першинское», которое в магазинах стоит около 120 рублей, на ярмарке продается за 80 рублей. Продукция Ялуторовского мясокомбината также предлагается по стоимости значительно ниже рыночной. 400 граммов вареной молочной колбасы можно приобрести за 125 рублей, тогда как в магазине за нее потребуют 188 рублей. А тюменский мясокомбинат «Олимп» торгует свиным окороком по 245 рублей за кило, в то же время в торговых заведениях он стоит 280.

Сладкоежкам понравятся цены на зефирФото: Ирина Ромашкина

Мелколистовой иван-чай от агрофирмы «Русич» на ярмарке будет продаваться по 100 рублей за пачку, хотя рыночная цена для этого продукта в среднем составляет в полтора раза дороже – 150 рублей. Печенье «Мария» от компании «БКК» тюменцы смогут купить по 30 рублей за пачку против 50 рублей в магазинах. А любимое нашими земляками, и не только, печенье «Плазма» при обычной цене в 90 рублей за упаковку на ярмарке стоит всего 50 рублей.

На конфеты - спецакцияФото: Ирина Ромашкина

Молочная продукцияФото: Ирина Ромашкина

Наконец, мороженое от ООО «Ландис», которое в розницу продается по ценам 55 – 62 рубля, для посетителей ярмарки стоит 40 рублей. Аналогичное соотношение цен наблюдается и по другим группам товаров, в том числе по напиткам, кондитерским изделиям, мясной и молочной продукции и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU