2020-07-01T11:57:29+03:00
Общество

Тюменцы довольны ассортиментом и ценами местной продукции, представленной на ярмарках

Помимо мясной и молочной продукции, горожане охотно покупают сладости и собранный в родных краях чай [фото]
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Тюменцы довольны ассортиментом и ценами местной продукции, представленной на ярмаркахТюменцы довольны ассортиментом и ценами местной продукции, представленной на ярмаркахФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Жители Тюмени высоко оценили разнообразие и качество местной продукции, представленной на продовольственных ярмарках, работающих сегодня в областном центре. Помимо традиционно пользующейся спросом мясной и молочной продукции, горожане охотно покупают сладости и собранный в родных краях чай.

На ярмарке можно продегустировать продукты Фото: Ирина Ромашкина

На ярмарке можно продегустировать продуктыФото: Ирина Ромашкина

На дегустации можно попробовать сыры Фото: Ирина Ромашкина

На дегустации можно попробовать сырыФото: Ирина Ромашкина

Посетительница ярмарки Эльвира поделилась предпочтениями: по утрам с кофе она любит себя побаловать тюменским горьким шоколадом.

- Я давно знаю кондитерскую фабрику «Квартет», эта фирма очень давно в Тюмени, у них очень вкусные конфеты. Вся моя семья любит «Квартет». Купила здесь их продукцию, много набрала. Цены на ярмарке гораздо ниже, - отметила Эльвира.

Популярное тюменское печенье - "Плазма" Фото: Ирина Ромашкина

Популярное тюменское печенье - "Плазма"Фото: Ирина Ромашкина

А вот местная жительница Наталья впервые попробовала сладости этого производителя. Как-то сложилось, что продукция стала для нее открытием, зато каким! Пока на дегустации новых и старых вкусов Наталья определялась, что ей больше нравится, Мария Петровна взяла любимый молочный шоколад с фундуком - его очень любят внуки. По словам представителя фирмы, хитом продаж остаются абрикосы в шоколаде и «Лебединая песня» (птичье молоко).

Тюменцы соблюдают социальную дистанцию Фото: Ирина Ромашкина

Тюменцы соблюдают социальную дистанциюФото: Ирина Ромашкина

Пользуются спросом красочные сладости Дома карамели «Ландрин», особенно хотят порадовать домочадцев чем-то необычным бабушки.

- Вижу новое - взять надо! Тут конфеты в виде пельменей, арбузов, фигурки какие-то, красиво, - считает Валентина Профоровна.

Много желающих купить на ярмарках молочную продукцию компании «Золотые луга», «Тюмень молоко» и других производителей. Жители предпочитают местную продукцию, а на ярмарке ее можно приобрести по низкой цене.

Отличительная стоимость привлекает покупателей к представителям сыроварен. Собственными рецептурами приготовления сыра делятся тюменские сыроварни, а производители мяса рассказывают о хитах продаж и новинках.

Продавцы в масках Фото: Ирина Ромашкина

Продавцы в маскахФото: Ирина Ромашкина

- Я всегда покупаю продукцию «Троекурово», это наш бренд - «Тюменский бройлер». Сегодня купила себе и еще на две семьи полуфабрикаты. Вкусно, так еще и дешево, - отозвалась молодая мама Светлана.

Не требует рекламы продукция агрофирмы «КРиММ» - на ярмарке производители предлагают покупателям очищенные овощи в вакуумной упаковке - одна из новинок компании.

Ассортимент иван-чая Фото: Ирина Ромашкина

Ассортимент иван-чаяФото: Ирина Ромашкина

Уже завоевала множество положительных отзывов компания «Русич». Вот и сегодня, на ярмарке тюменцы охотно покупают классический Иван-чай. Есть и гурманы, которые, пользуясь привлекательной ценой, решили попробовать другие вкусы.

Свежие сыры Фото: Ирина Ромашкина

Свежие сырыФото: Ирина Ромашкина

Продовольственные ярмарки продолжат работу до 20 часов. До этого времени у горожан есть возможность приобрести свежую продукцию от производителя по меньше стоимости, нежели в торговых сетях.

Натуральное сливочное масло Фото: Ирина Ромашкина

Натуральное сливочное маслоФото: Ирина Ромашкина

Посетителям ярмарки следует помнить про масочный режим. Впрочем, для тех, кто забыл свою защитную повязку, можно получить ее на месте. К слову все продавцы и покупатели соблюдают требования, предписанные Роспотребнадзором: ходят в масках, соблюдают социальную дистанцию и оплачивают свои покупки бесконтактным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дети-сироты смогут найти семьи с помощью совместной акции «Пятёрочки» и бренда «ТЁМА»
Акцию «Поможем детям-сиротам вместе!» запускают торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «ТЁМА». Часть средств от продажи ограниченной серии продуктов получит благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»
«Пятёрочка Доставка» подарила многоразовые сумки от Unilever в честь дня эколога
Торговая сеть «Пятёрочка» и бренды «Чистая линия» и «Лесной бальзам» компании Unilever запустили совместную акцию. В Москве и Казани пользователям услуги «Пятёрочка Доставка» подарят многоразовые сумки для продуктов
10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls
Совместную акцию «Помогаем вместе!» 20 мая запустили Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls. Партнеры передадут 10 миллионов рублей в благотворительный фонд «Социальный навигатор» на закупку медицинского оборудования для российских больниц
#домаспятёрочкой можно хорошо учиться, много читать и быть здоровым!
В разных регионах России продолжается акция #домаспятёрочкой, в рамках которой каждые две недели торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет новые интересные предложения для всех, кто находится дома
В рамках акции #Щедрыйвторник «Пятёрочка» помогла бездомным
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» и компанией Danone поддержали акцию #ЩедрыйВторник, задуманную 8 лет назад для того, чтобы в трудное время все люди обратили внимание на важность проявления солидарности и взаимопомощи
Продукты для подопечных соцзащиты доставит «Пятёрочка»
Совместный проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов на дом для подопечных сети центров соцобслуживания (ЦСО) Москвы начали реализовывать Торговая сеть «Пятёрочка» и столичный Департамент труда и социальной защиты населения
#домаспятёрочкой время на карантине пролетит незаметно
Сейчас в стране и мире – непростое время. Чтобы приостановить распространить коронавируса, большинство людей остаются дома. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится поддержать всех, кто соблюдает самоизоляцию
География поддержки больниц и лабораторий расширяется
70 медицинских учреждений в 29 субъектах России теперь получают бесплатные наборы продуктов для перекуса от торговой сети «Пятёрочка». Помощь предоставляется в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, уже во многих городах
Новости 24
В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью