Тюменцы довольны ассортиментом и ценами местной продукции, представленной на ярмарках

Жители Тюмени высоко оценили разнообразие и качество местной продукции, представленной на продовольственных ярмарках, работающих сегодня в областном центре. Помимо традиционно пользующейся спросом мясной и молочной продукции, горожане охотно покупают сладости и собранный в родных краях чай.

На ярмарке можно продегустировать продуктыФото: Ирина Ромашкина

На дегустации можно попробовать сырыФото: Ирина Ромашкина

Посетительница ярмарки Эльвира поделилась предпочтениями: по утрам с кофе она любит себя побаловать тюменским горьким шоколадом.

- Я давно знаю кондитерскую фабрику «Квартет», эта фирма очень давно в Тюмени, у них очень вкусные конфеты. Вся моя семья любит «Квартет». Купила здесь их продукцию, много набрала. Цены на ярмарке гораздо ниже, - отметила Эльвира.

Популярное тюменское печенье - "Плазма"Фото: Ирина Ромашкина

А вот местная жительница Наталья впервые попробовала сладости этого производителя. Как-то сложилось, что продукция стала для нее открытием, зато каким! Пока на дегустации новых и старых вкусов Наталья определялась, что ей больше нравится, Мария Петровна взяла любимый молочный шоколад с фундуком - его очень любят внуки. По словам представителя фирмы, хитом продаж остаются абрикосы в шоколаде и «Лебединая песня» (птичье молоко).

Тюменцы соблюдают социальную дистанциюФото: Ирина Ромашкина

Пользуются спросом красочные сладости Дома карамели «Ландрин», особенно хотят порадовать домочадцев чем-то необычным бабушки.

- Вижу новое - взять надо! Тут конфеты в виде пельменей, арбузов, фигурки какие-то, красиво, - считает Валентина Профоровна.

Много желающих купить на ярмарках молочную продукцию компании «Золотые луга», «Тюмень молоко» и других производителей. Жители предпочитают местную продукцию, а на ярмарке ее можно приобрести по низкой цене.

Отличительная стоимость привлекает покупателей к представителям сыроварен. Собственными рецептурами приготовления сыра делятся тюменские сыроварни, а производители мяса рассказывают о хитах продаж и новинках.

Продавцы в маскахФото: Ирина Ромашкина

- Я всегда покупаю продукцию «Троекурово», это наш бренд - «Тюменский бройлер». Сегодня купила себе и еще на две семьи полуфабрикаты. Вкусно, так еще и дешево, - отозвалась молодая мама Светлана.

Не требует рекламы продукция агрофирмы «КРиММ» - на ярмарке производители предлагают покупателям очищенные овощи в вакуумной упаковке - одна из новинок компании.

Ассортимент иван-чаяФото: Ирина Ромашкина

Уже завоевала множество положительных отзывов компания «Русич». Вот и сегодня, на ярмарке тюменцы охотно покупают классический Иван-чай. Есть и гурманы, которые, пользуясь привлекательной ценой, решили попробовать другие вкусы.

Свежие сырыФото: Ирина Ромашкина

Продовольственные ярмарки продолжат работу до 20 часов. До этого времени у горожан есть возможность приобрести свежую продукцию от производителя по меньше стоимости, нежели в торговых сетях.

Натуральное сливочное маслоФото: Ирина Ромашкина

Посетителям ярмарки следует помнить про масочный режим. Впрочем, для тех, кто забыл свою защитную повязку, можно получить ее на месте. К слову все продавцы и покупатели соблюдают требования, предписанные Роспотребнадзором: ходят в масках, соблюдают социальную дистанцию и оплачивают свои покупки бесконтактным способом.