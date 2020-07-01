2020-07-01T08:29:41+03:00
Экономика

«С пылу, с жару!»: на продовольственных ярмарках тюменцы покупают молочную продукцию, овощи и мясные рулеты

Производители не успевают разложить товар на прилавки
Ирина Ромашкина
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«С пылу, с жару!»: на продовольственных ярмарках тюменцы покупают молочную продукцию, овощи и мясные рулеты«С пылу, с жару!»: на продовольственных ярмарках тюменцы покупают молочную продукцию, овощи и мясные рулетыФото: Ирина Ромашкина
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В Тюмени с утра начали работу продовольственные ярмарки. Местные товаропроизводители в очередной раз решили порадовать жителей города большим ассортиментом и умеренными ценами. Не забывают участники бойко идущей торговли и про санитарные требования: все продавцы в масках, а на столах стоят дезинфекторы.

Мясные полуфабрикаты пользуются популярностью Фото: Ирина Ромашкина

Мясные полуфабрикаты пользуются популярностьюФото: Ирина Ромашкина

Пенсионерка Ирина купила на ярмарке, развернувшейся на территории школы №65 по улице Широтная, 116, молочную продукцию. Ей нравится творог компании «Абсолют», при случае женщина пользуется низкими ценами ярмарку и приобретает молочку впрок на всю семью.

Есть и новинки Фото: Ирина Ромашкина

Есть и новинкиФото: Ирина Ромашкина

Пользуется большим спросом молочная продукция компании «Золотые луга». Этого производителя тюменцы знают хорошо, доверяют качеству. Как рассказала менеджер по продажам Ирина Дорик, на сегодняшней ярмарке жители могут приобрести продукцию дешевле, даже чем в интернет-магазине. К тому же здесь можно купить новинки, о которых расскажут продавцы.

Продавцы в масках и перчатках Фото: Ирина Ромашкина

Продавцы в масках и перчаткахФото: Ирина Ромашкина

Большим спросом пользуется продукция «Тюменского бройлера», на точках ярмарки представлено несколько торговых марок. На витрины выложили богатый ассортимент новинок: мини-рулеты с сыром и грибами, бедрышки со специями карри с кусочками ананасов, мясные роллы с сыром. Эти блюда продаются уже в специальном контейнере, покупателю остается только открыть упаковку и поставить контейнер в духовку.

Представлены не только гастрономические продукты Фото: Ирина Ромашкина

Представлены не только гастрономические продуктыФото: Ирина Ромашкина

- Удобно, практично, вкусно! Сами покупаем домой, и покупатели, попробовшие продукт, приходят снова за ним, - рассказала старший продавец Оксана Лукиянова.

На ярмарках также продают продукцию компании «Русич». Иван-чай собирают вблизи поселка Богандинский. Тюменцам предлагают вкусные варенья, травяные сборы и многое другое.

А вот и популярный иван-чай Фото: Ирина Ромашкина

А вот и популярный иван-чайФото: Ирина Ромашкина

На некоторых точках можно встретить по-настоящему редкую продукцию. Так, во дворе 63-ей школы, корпус первый на улице Моторостроителей, 6 расположились производители из Ембаево.

- Все свежее, все с пылу с жару! Мы сегодня только на этой точке ярмарки, но наша продукция представлена на рынках Тюмени. Так же работает сайт, можно заказать доставку, - рассказал менеджер по развитию Ислам Ташкалов.

Порадовала своей продукцией и ООО «Агрофирма «КРиММ». Очищенные овощи в вакуумных упаковках отличное подспорье на кухне при приготовлении блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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