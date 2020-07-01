Гости ярмарки могут приобрести уникальные тюменские продукты

На продуктовой ярмарке «Время Побед» представлен широкий ассортимент продукции тюменских производителей. Многие товары хорошо знакомы горожанам и пользуются большой популярностью

Например, одним из кондитерских брендов Тюменской области является печенье «Плазма» производства компании БКК. История этого продукта насчитывает более 25 лет. Примечательно, что за все годы производства рецептура его приготовления оставалась неизменной. А ценность продукта обусловлена тем, что печенье «Плазма» богато витаминами А, В, С, группы В1 и В12, содержит коллоидное железо, натуральный мед и другие полезные элементы. Поэтому его так часто покупают родители для детей практически всех возрастов. Производитель также запустил линейку печенья «Фитнес-плазма» для целевой аудитории.

Знаменитый пельмень на палочкеФото: Есен Абилькенов

Еще одно вкусное лакомство на ярмарке представил карамельный дом «Ландрин». На стендах этой компании тюменцы могут приобрести карамельные конфеты самых разных форм и цветов. Но хитом продаж традиционно остается «пельмень на палочке». Его делают из белой карамели, которую получают путем растягивания горячего продукта на специальном крюке. Такая конфета производится из натуральных ингредиентов. Уже несколько лет она является самой популярной среди тюменцев из всей продукции дома «Ландрин».

Большим спросом также пользуются сыры производства компании «Ингала». Это натуральные продукты высокого качества без добавок и примесей, изготовленные по итальянским технологиям. Молоко для производства закупается на специальной ферме, где сырье соответствует заявленным требованиям. Есть как зрелые, так и молодые сорта.

Сыры тюменского производстваФото: Есен Абилькенов

Также гости ярмарки проявляют живой интерес к иван-чаю производства агрофирмы «Русич». Этот напиток предлагается с самыми разными вкусами: боярышником, шиповником, мятой, чабрецом, малиной, облепихой, черной смородиной и так далее. Известны полезные свойства иван-чая. Для производства тюменского продукта иван-чай собирается в Ингальской долине.

Иван-чай обладает множеством полезных свойствФото: Есен Абилькенов

Ну и, конечно, одним из любимых лакомств жителей областного центра стало мороженое «Тюменский пломбир». В состав этого продукта входят только натуральные компоненты: молоко, сгущенка, сахар, масло, желатин, а также ванилин или какао-порошок. Это объясняет не только высокое качество, но и особый вкус, благодаря которому тюменское мороженое стало очень популярным, причем не только в Тюмени.

Тюменское мороженое сразу полюбилось горожанамФото: Есен Абилькенов

Приобрести эти и многие другие продукты горожане могут по выгодным ценам на ярмарочных площадках, которые расположились по всему городу.