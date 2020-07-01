Мясо, конфеты, молоко: тюменцы уходят с продовольственной ярмарки с полными пакетами

В Тюмени продолжают работу продовольственные ярмарки. Продукция местных производителей расходится на «ура». Помимо традиционного качества покупателям предлагаются еще и хорошие скидки.

Горожане закупают сладостиФото: Ирина Ромашкина

Большой популярностью на ярмарке пользуется продукция компании Тюменского мясокомбината «Олимп». За мясом тюменцы идут с утра. Так, на площадке 92-ой школы, первый корпус, по ул. Гондатти, 13 уже к 10:00 осталась всего одна упаковка спинно-поясничного мяса - это один из самых популярных товаров на ярмарке. Спрашивают и деликатесы - например, колбасу из оленины Ялуторовского мясокомбината, а также тушенку и многое другое.

Леденцы пользуются большой популярностьюФото: Ирина Ромашкина

На первом месте по спросу продукция ООО «Тюменьмолоко». Особенно часто покупают першинский творог и масло. На площадке второго корпуса 92-ой школы (ул. Н. Зелинского, 22) за этими продуктами скопилось очередь. Всему виной низкая цена, уверяют покупатели.

- Я второй раз приезжаю на ярмарку, хотя живу в другом районе. Покупаю здесь молочную продукцию, мясо, колбасу, - рассказала Юлия Кочетова.

Цены на молочку привлекли и тюменку Татьяну Иванову.

- Я вообще беру только тюменское: хорошее соотношение цены и качества, - считает она.

Сыры идут на "ура"Фото: Ирина Ромашкина

Традиционно пользуется спросом и продукция марки «Троекурово». Некоторые покупатели берут по десять и более упаковок куриной продукции.

Тюменцы так же уходят с ярмарки с полными пакетами сладостей от компании «Квартет». Кондитерские изделия предлагают попробовать, среди них есть новинки и уже полюбившиеся конфеты.

Здесь же проходит дегустацияФото: Ирина Ромашкина

Кондитерской комбинат всем тюменцам известен с детства - печенье «Плазма» всегда было сладостью номер один у местных жителей. Обогащенное витаминами, фитнес-плазма и классический вариант - «Плазма» по-прежнему на первом месте у тюменцев. На ярмарке представлено более 20 видов печенья, и это далеко не весь ассортимент.

Все покупатели в маскахФото: Ирина Ромашкина

Несмотря на большое количество желающих приобрести местную продукцию, горожане соблюдают требования, предписанные Роспотребнадзором. Все посетители ярмарки ходят в масках, которые, кстати, можно получить здесь же, а также соблюдают социальную дистанцию и оплачивают свои покупки бесконтактным способом.